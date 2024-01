Hunderte Bauern setzen Proteste in Berlin fort

Berlin: Die Bauern haben ihre Proteste am und im Regierungsviertel weiter fortgesetzt. Laut Polizei sind einige hundert Landwirte am Vormittag mit etwa 330 Traktoren und anderen Fahrzeugen auf der Straße des 17. Juni gestanden. Seit der Nacht lief außerdem eine Mahnwache des Verbands Freie Bauern. Inzwischen gibt es weitere Angebote an die Landwirte: So haben sich Bundesagrarminister Özdemir und Umweltministerin Lemke für eine sogenannte Tierwohlabgabe ausgesprochen. Denkbar wäre demnach ein Aufschlag von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch. Damit könnten Tierhalter beim Umbau von Ställen hin zu höheren Standards und auch bei größeren laufenden Ausgaben unterstützt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 12:45 Uhr