Hunderte Bauern demonstrieren mit Traktoren rund um Frankfurter Flughafen

Frankfurt am Main: Mehrere hundert Bauern haben mit ihren Traktoren rund um den Frankfurter Flughafen protestiert. Die Polizei sprach am Mittag von schätzungsweise 400 beteiligten Fahrzeugen, der Hessische Bauernverband bezifferte die Zahl auf bis zu 1000. Die Zugänge zu den Terminals seien nicht blockiert worden, so dass die Fluggäste ungehindert zu ihren Maschinen gelangen konnten, hieß es von Seiten der Polizei. Besondere Zwischenfälle habe es bei der Aktion, die am Morgen gegen 06.30 Uhr gestartet sei, nicht gegeben, hieß es weiter. Auch im unterfränkischen Marktheidenfeld demonstrieren Landwirte. Nach Angaben des zuständigen Landratsamtes sind 800 Personen angemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2024 14:00 Uhr