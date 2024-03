Hundertausende von Streiks bei Bahn und Lufthansa betroffen

Berlin: Auf der Schiene und im Flugverkehr kommt es heute zu erheblichen Einschränkungen für hunderttausende Pendler und Reisende in ganz Deutschland. Am frühen Morgen hat der fünfte Streik der Lokführergewerkschaft GDL in der laufenden Tarifrunde mit der Bahn begonnen. Seit 2 Uhr legen die Lokführer bundesweit große Teile des Nah- und Fernverkehrs lahm. Enden soll der Streik morgen Mittag. Die Bahn rechnet aber erst ab Samstag mit einem normalen Betrieb. - Im Flugverkehr wurden wegen eines zweitägigen Warnstreiks bei der Lufthansa und Ausständen beim Sicherheitspersonal hunderte Verbindungen annulliert. Allein in München fallen heute nach Angaben des Flughafens 500 Flüge aus. Flugreisenden und Bahnkunden wird empfohlen, sich vorab über Flugstatus und Notfahrplan zu informieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 10:00 Uhr