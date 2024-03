Hundertausende sind von Streiks bei Bahn und Lufthansa betroffen

Berlin: Auf der Schiene und im Flugverkehr kommt es heute zu erheblichen Einschränkungen für hunderttausende Pendler und Reisende in ganz Deutschland. Wegen eines zweitägigen Warnstreiks bei der Lufthansa und beim Sicherheitspersonal an mehreren Airports wurden zahlreiche Flüge gestrichen. Allein in München fallen heute nach Angaben des Flughafens 500 Verbindungen aus. - In der Nacht hat zudem der 35-Stunden-Streik der Lokführergewerkschaft GDL im Personenverkehr begonnen. Im Fernverkehr fallen etwa 80 Prozent der Züge aus. Zu massiven Einschränkungen kommt es auch im Regional- und S-Bahnverkehr. Der Streik soll morgen Mittag enden. Die Bahn rechnet ab Samstag mit einem regulären Fahrplan. Sie empfiehlt den Reisenden, sich vorab über die Fahrplanauskunft zu informieren, welche Züge fahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2024 08:00 Uhr