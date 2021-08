Hundertausende protestieren in Frankreich gegen Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich haben auch heute wieder zahlreiche Menschen gegen die verschärften Corona-Regeln protestiert. Das Innenministerium spricht von knapp 215.000 Teilnehmern im ganzen Land. Auch an den vergangenen vier Wochenenden hatten viele Bürger ihrem Unmut über die Vorgaben Luft gemacht. Die Demonstranten protestieren unter anderem dagegen, dass das Gesundheitspersonal in Frankreich geimpft sein muss. Für Ärger sorgt auch der Gesundheitspass, der zum Beispiel bei Restaurant- und Kinobesuchen vorgelegt werden muss. Damit weist man nach geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 22:00 Uhr