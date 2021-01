Huml zeigt sich mit Impfstart in Bayern zufrieden

Nachrichtenarchiv - 02.01.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat eine knappe Woche nach Beginn der Corona-Impfungen eine ingesamt positive Bilanz gezogen. Sie sagte im BR, es sei insgesamt "gut gelaufen" - auch wenn es mancherorts etwas geruckelt habe. Die Ministerin verwies auf den großen logistischen Aufwand. Bislang seien mehr als 43.000 Menschen in Bayern gegen Corona geimpft worden. Hier seien die Zahlen der Impfzentren aber noch gar nicht enthalten. Zu dem Vorwurf, es seien nicht genug Impfdosen bestellt worden, sagte Huml, für die Beschaffung sei der Bund zuständig. Außerdem würden andere Impfstoffe nachkommen. Die Ministerin betonte, dass zuerst alte und kranke Menschen zuhause und in Heimen geimpft würden. Höchste Priorität hätten jetzt die mobilen Teams. Sie nannte es positiv, dass in Bayern eine so hohe Bereitschaft herrsche, sich impfen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2021 11:00 Uhr