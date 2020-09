Huml will mit Pflegepool Corona-Ausbruch in Pflegeheimen abfedern

Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml will mit einem Pflegepool einen Engpass in Pflegeheimen im Falle eines Corona-Ausbruchs verhindern. Dem BR sagte sie, es habe sich bewährt, mobile Kräfte zu haben, die bei einem Ausbruchsgeschehen einsatzfähig seien. Konkret geht es darum, bereits jetzt Freiwillige zu aquirieren, die in der Pflege zwar ausgebildet, aber derzeit nicht in diesem Bereich beschäftigt sind. Im Katastrophenfall sollen diese mobile Pflegekräfte laut Huml dann aktiviert werden. Mit Blick auf einen möglichen Corona-Ausbruch in einem Alten-oder Pflegeheim versicherte Huml, ein komplettes Besuchsverbot, wie im März zu Beginn der Pandemie, zu verhindern. Stattdessen sollten Besuche auf bestimmte Personengruppen beschränkt sowie zeitlich limitiert werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 09:00 Uhr