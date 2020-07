Huml will auf Corona-Massenausbruch in Mammingen reagieren

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mammingen: Bayerns Gesundheitsministerin Huml will Konsequenzen aus dem Corona-Ausbruch auf einem Gurkenanbaubetrieb in Niederbayern ziehen. Bei einer Pressekonferenz teilte die CSU-Politikerin mit, man werde bei Saisonarbeitern künftig mehr Reihentests machen. In den nächsten Tagen würden auch Mitarbeiter in anderen landwirtschaftlichen Betrieben im Landkreis Dingolfing-Landau und Umgebung getestet. Auch Anwohner könnten sich freiwillig und kostenlos einem Corona-Test unterziehen. SPD und Grüne werfen der Staatsregierung vor, dass Bauernhöfe mit Erntehelfern trotz aller Forderungen seitens der Opposition bis jetzt viel zu wenig zu kontrolliert würden. Auf dem betroffenen Hof arbeiten derzeit fast 500 Landarbeiter aus verschiedenen Ländern. Über ein Drittel von ihnen hat sich infiziert. Ministerpräsident Söder will sich morgen vormittag zu den Vorfällen äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2020 20:00 Uhr