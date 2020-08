Huml will am Nachmittag über Stand nach Testpanne informieren

Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der Panne an den bayerischen Corona-Teststationen will das Gesundheitsministerium am Nachmittag über den aktuellen Stand informieren. Noch ist offen, ob alle positiv Getesteten inzwischen erreicht wurden. Zuerst hatte es geheißen, bis vergangenen Donnerstag sollten alle Betroffenen über ihr Ergebnis Bescheid wissen. Dieser Zeitpunkt wird allerdings seit Tagen nach hinten geschoben. Nach Angaben des Ministeriums müssen noch weitere Daten abgearbeitet werden. Mitte der Woche hatte Gesundheitsministerin Huml einräumen müssen, dass es große Schwierigkeiten bei den Coronatests für Reiserückkehrer gab. So waren mehr als 900 Menschen positiv getestet, aber nicht darüber informiert worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2020 08:00 Uhr