Huml weist auf neue Abrechnungsmöglichkeiten bei der Pflege hin

In Deutschland ist die Silvesternacht weitgehend ruhig verlaufen

Berlin: Wegen der Corona-Auflagen ist die Silvesternacht in Deutschland ruhiger verlaufen als sonst. Auch in Bayern hatten Feuerwehr und Polizei vergleichsweise wenig Notfall-Einsätze. In Bad Reichenhall im Berchtesgadener Land verlor ein 56 Jahre alter Mann bei der Explosion eines Böllers mehrere Finger. In Ansbach in Mittelfranken kam es zu einer Verpuffung - offenbar, weil ein Mann Wachs auf dem Herd aufkochte. In Brandenburg ist ein 24-Jähriger beim Zünden von selbst gebauter Pyrotechnik ums Leben gekommen. In Moers in Nordrhein-Westfalen hat ein 21-Jähriger illegale Böller in einer Garage aufgebaut. Nach Angaben der Polizei wollte der junge Mann die nicht zugelassenen Feuerwerkskörper offenbar verkaufen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich im Elsass nahe der deutschen Grenze. Dort wurde einem 25-Jährigen von einem Feuerwerkskörper der Kopf abgerissen, ein 24-Jähriger wurde schwer am Kopf verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2021 14:00 Uhr