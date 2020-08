Huml war deutlich früher über Corona-Testpanne informiert

Nachrichtenarchiv - 18.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Gesundheitsministerin Huml hat vom Ausmaß der Corona-Testpanne schon deutlich früher gewusst als sie bislang eingeräumt hat. Das belegt eine interne Mail aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, über die zuerst die Süddeutsche Zeitung berichtete. Darin wurde ihr Ministerium bereits am Montag vergangener Woche darüber informiert, dass zehntausende Getestete auf ihr Ergebnis warten, darunter auch hunderte positive Fälle. Das Ministerium hat den Sachverhalt soeben auch dem BR bestätigt. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch hatte Huml erklärt, erst am Morgen von der Lage erfahren zu haben. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk wollten sich weder Huml noch die Staatskanzlei äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2020 19:00 Uhr