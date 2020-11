Huml verteidigt Vorgehen der Staatsregierung bei Versorgung mit Grippe-Impfstoff

Nachrichtenarchiv - 14.11.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesunheitsministerin Huml hat das Vorgehen der Staatsregierung bei der Versorgung mit Grippe-Impfdosen verteidigt. Im BR sagte sie, die Grippe-Saison laufe noch. Man sei keineswegs zu spät dran. Der Höhepunkt sei erst im Januar und Februar. Deshalb sei es ausreichend, die Praxen jetzt und in den kommenden Wochen mit Grippeimpfstoff zu versorgen. Huml betonte, dass es sich bei den 500.000 Dosen, die bereits seit Sommer vorrätig sind, um eine Reserve handele, die man nicht gleich von Anfang an zur Verfügung stellen wollte. Die Abfrage bei den Arztpraxen habe aber gezeigt, dass der Bedarf an Impfstoff groß ist, räumte die Ministerin ein. Zuvor hatte die bayerische Landtagsopposition mit Unverständnis darauf reagiert, dass die Staatsregierung den Grippe-Impfstoff seit Sommer zurückgehalten hat. Der Kemptener FDP-Abgeordnete Spitzer, selbst praktizierender Arzt, sagte wörtlich, das sei schon ein Hammer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2020 10:00 Uhr