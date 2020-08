Huml spricht sich gegen Ende der Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus

Nachrichtenarchiv - 25.08.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat sich dagegen ausgesprochen, die Corona-Testpflicht für Urlaubsrückkehrer vorzeitig zu beenden. Die Diskussion sei verfrüht, sagte die CSU-Politikerin. Aktuelle Auswertungen zeigten klar die Bedeutung von infizierten Reiserückkehrern bei Ausbrüchen des Virus. An den bayerischen Flughäfen, den Fernbahnhöfen München und Nürnberg sowie an drei Autobahnteststellen seien bisher mehr als 3.000 Reiserückkehrer aus Risikogebieten positiv getestet worden. Zuvor hatten sich die Gesundheitsminister der Länder mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass es nach Ende der Sommerfreien keine verpflichtenden Tests mehr für Heimkehrer geben sollte. Stattdessen soll für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder ausschließlich die Quarantäne-Regelung gelten. - In Bayern werden ab heute höhere Bußgelder erhoben: Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht werden 250 bis 500 Euro fällig, bei Verstößen gegen Quarantäneauflagen 2.000 Euro. Ministerpräsident Söder will damit die Einhaltung der Regeln verbessern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 08:00 Uhr