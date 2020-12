Huml sieht Errichtung von Impfzentren in Bayern auf gutem Weg

Nachrichtenarchiv - 01.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern ist nach Ansicht von Gesundheitsministerin Huml auf einem guten Weg, was den Aufbau von Impfzentren angeht. Im Interview mit dem BR sagte sie, Ziel sei es, dass es möglichst in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum gibt. Darüber hinaus seien mobile Impfteams geplant, etwa für Senioren- und Altenheime. Das Corona-Kabinett hatte gestern beschlossen, bis Ende kommenden Jahres eine nationale Gesundheitsreserve einzurichten. Einer der 19 Standorte soll in Augsburg sein, wie Bundesgesundheitsminister Spahn inzwischen bestätigt hat. Die Gesundheitsreserve soll sicherstellen, dass notwendige Schutzausrüstung dauerhaft zu Verfügung steht, beispielsweise Masken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2020 10:00 Uhr