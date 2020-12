Huml sieht Bayern gut auf Impfauftakt vorbereitet - Spahn stellt Prioritätenliste vor

Nachrichtenarchiv - 18.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayern ist nach den Worten von Gesundheitsministerin Huml gut auf den Beginn der Corona-Impfungen vorbereitet. Die landesweit 99 Impfzentren stünden bereit, sagte sie im B5 Thema des Tages. Ihnen seien auch mobile Teams beigestellt, die die Pflege- und Seniorenheime versorgen sollen. Um Pannen und Verzögerungen zu vermeiden, sei man rechtzeitig auf die Landkreise und kreisfreien Städte zugegangen. Wie viele Impfdosen für Bayern zur Verfügung stehen, werde man hoffentlich am kommenden Montag erfahren, so Huml. Zuvor hatte Bundesgesundheitsminister Spahn die Prioritätenliste vorgestellt. Demnach werden zum geplanten Impfstart ab 27. Dezember zuerst über 80-Jährige geimpft, sowie alle, die in stationären Pflegeeinrichtungen betreut werden oder arbeiten. Er rechne damit, dass es bis zu zwei Monate dauern wird, bis allein diese erste Gruppe versorgt sei, sagte Spahn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 20:00 Uhr