Huml sieht Bayern gut auf Impfauftakt vorbereitet - Spahn stellt Prioritätenliste vor

Das Wetter in Bayern: Zunehmend neblig, Tiefstwerte 2 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht in vielen Niederungen zunehmend neblig, an den Alpen meist klar; Tiefsttemperaturen plus 2 bis minus 5 Grad. In den nächsten Tagen teils bewölkt, teils freundlich. Vor allem in der Nähe der Alpen viel Sonne. Am Montag gebietsweise Regen. Höchstwerte 1 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 18:00 Uhr