Huml räumt Fehler bei Übermittlung der Corona-Testergebnisse ein

12.08.2020 19:00 Uhr

München: Zehntausende Reiserückkehrer warten noch immer auf ihr Corona-Testergebnis, darunter auch mehr als 900 positiv getestete Personen. Das hat Gesundheitsministerin Huml bei einer Pressekonferenz eingeräumt. Von den rund 60.000 Menschen, die sich an den bayerischen Teststationen an den Autobahnen und an den Bahnhhöfen München und Nürnberg haben untersuchen lassen, sind Dreiviertel noch nicht über ihr Ergebnis informiert. Huml sagte wörtlich: "Das ist etwas, das mich massiv ärgert." Nach ihren Angaben hat sie erst heute Früh vom Ausmaß der Verzögerungen erfahren. Als Grund nannte sie, dass zu Beginn der Tests alle Daten handschriftlich erfasst werden mussten. Inzwischen laufe alles digital. Huml zeigte sich optimistisch, dass die Testergebnisse künftig schneller übermittelt werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2020 19:00 Uhr