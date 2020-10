Huml nennt Corona-Infektionszahlen besorgniserregend

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml zeigt sich angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen besorgt. Im BR-Interview verwies sie vor allem auf die Entwicklung in Europa und in den großen Städten Deutschlands. In Bayern seien die Zahlen in den letzten Tagen eher stabil geblieben, so Huml, dennoch sei es wichtig die Zahlen zu beobachten. Die reinen Neuinfektionszahlen seien Erstwarnsignale, auf die man rechtzeitig reagieren müsse. - Im oberbayerischen Rosenheim ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert inzwischen auf rund 66 gestiegen und liegt damit deutlich über dem 50er-Grenzwert. Deshalb gelten ab Samstag verschärfte Beschränkungen: Im öffentlichen Raum sowie auf Privatgrund dürfen sich maximal fünf Personen als Gruppe aufhalten, an Feiern in privaten Räumen dürfen höchstens 25 Menschen teilnehmen, das gilt auch für öffentliche Veranstaltungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2020 21:00 Uhr