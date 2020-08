Huml muss im Ausschuss Stellung zu Coronatest-Debakel nehmen

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Gesundheitsministerin Huml muss am frühen Nachmittag wegen der Versäumnisse bei der Weitergabe der Corona-Befunde Rede und Antwort stehen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der bayerischen Grünen, Haubrich, erwartet sich von der heutigen Befragung genaue Informationen über die chronologischen Abläufe des Test-Debakels. Die Grünen-Politikerin sagte, man hätte die Menschen schon am Montag über die Versäumnisse benachrichtigen müssen, dann wären möglicherweise weitere Ansteckungen verhindert worden. Gestern hatte Gesundheitsministerin Huml eingeräumt, dass sie bereits zwei Tag früher als bislang bekannt von den Problemen bei der Weitergabe der Testergebnisse erfahren hatte. Ob neben Huml noch weitere Mitglieder der Staatsregierung in den Ausschuss kommen, ist weiterhin offen. Die Grünen hatten gefordert, dass auch Ministerpräsident Söder und Staatskanzleichef Herrmann erscheinen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 12:00 Uhr