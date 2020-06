Huml mahnt zur Vorsicht bei Reisen ins Ausland

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Angesichts der Lockerungen im Reiseverkehr hat die bayerische Gesundheitsministerin Huml zur Vorsicht gemahnt. Im BR-Fernsehen sagte Huml am Abend, gerade die Risikogruppe müsse genau überlegen, ob sie in ein vollbesetztes Flugzeug steigen wolle. Die bayerische Staatsregierung und auch die Bundesregierung würden das Infektionsgeschehen genau beobachten, so die CSU-Politikerin. Gestern hatte das Auswärtige Amt die Reisewarnung für 27 europäische Länder aufgehoben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2020 03:00 Uhr