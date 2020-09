Huml erläutert verschärfte Corona-Bestimmungen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 23.09.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsministerin Huml hat vor allem an jüngere Menschen appelliert, sich wegen steigender Coronainfektionszahlen vorsichtig und umsichtig zu verhalten. Die Hälfte der Neuinfektionen in Bayern entfielen auf 15 bis 35-jährige, sagte sie dem BR. Zum Plan des Maskentragens in Hotspot-Regionen sagte Huml, es handle sich um "Leitplanken, Vorschläge, Empfehlungen" für die Kommunen. Entscheiden müssten die Städte oder Gemeinden, die dann auch für die Kontrolle der Maßnahmen zuständig seien. In München fällt heute abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz die Entscheidung, ob ab morgen an stark frequentierten Orten wie dem Marienplatz Maske getragen werden muss und die Kontaktbeschränkungen in der Gastronomie und im Privatleben verschärft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 07:00 Uhr