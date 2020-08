Huml entschuldigt sich im Gesundheitsausschuss für Test-Panne

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen der Versäumnisse bei der Weitergabe der Corona-Testergebnisse steht Gesundheitsministerin Huml zur Stunde im Gesundheitsausschuss Rede und Antwort. Zum Auftakt lobte sie die Teststrategie des Freistaats. Man habe nicht nur abgewartet, sondern gehandelt, so Huml. Ihr zufolge wurden bis Mitternacht mehr als 175.000 Tests durchgeführt. Dabei habe es auch 2339 positive Befunde gegeben. Trotzdem sei es leider zu Pannen gekommen, wofür sie sich ausdrücklich entschuldige. Am vergangenen Montag wurde Huml laut eigener Aussage mitgeteilt, dass es bei der Aufarbeitung der Daten zu einem Rückstau gekommen sei. In der Mail des Dienstleisters Eurofins habe es aber auch geheißen, dass das Problem bis Dienstag Abend gelöst werden würde. Als am Mittwoch dann bekannt geworden sei, dass das Problem nicht behoben war und zudem die Zahl der Menschen, die nicht ermittelt werden konnten, gestiegen war, habe sie sich sofort an die Öffentlichkeit gewandt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 14:00 Uhr