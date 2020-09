Huml bezeichnet neue Corona-Regeln als "Leitplanken" für Kommunen

Verdi will Warnstreiks deutlich ausweiten

Berlin: Die Gewerkschaft Verdi will die Warnstreiks im öffentlichen Dienst deutlich ausdehnen. Der Verdi-Vorsitzende Werneke sagte, in den nächsten Tagen und Wochen werde man die Beschäftigten in der gesamten Breite des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen zu Warnstreiks aufrufen. Eine bedeutende Rolle werden demnach die Kliniken spielen. Auch in Kitas, Pflegeheimen und allen weiteren Bereichen dürfte laut Werneke der Unmut der Beschäftigten verstärkt zu spüren sein. Auch für den Personennahverkehr kündigte Verdi bundesweite Aktionen an. Genauer will die Gewerkschaft am Freitag über das weitere Vorgehen informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2020 06:00 Uhr