Huml begrüßt Verstärkung für das Gesundheitsministerium

B5 aktuell und Bayern 3 sind für den Deutschen Radiopreis nominiert

Hamburg: B5 aktuell ist für den Deutschen Radiopreis 2020 nominiert. In der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ ist das Informationsprogramm des BR mit einer Reportage von der Haushaltswoche im Bundestag einer von drei Kandidaten für eine Auszeichnung. Die Reportage stammt von Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik und war im B5-Thema des Tages zu hören. Der Deutsche Radiopreis wird am 10. September in Hamburg in mehreren Kategorien verliehen. Die Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die hat B5 aktuell im Jahr 2011 bereits als "bestes Nachrichtenformat" ausgezeichnet. In der Kategorie "Beste Programmaktion" ist die BAYERN 3 Aktion "Gaffen geht gar nicht" für den Deutschen Radiopreis nominiert.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.08.2020 11:15 Uhr