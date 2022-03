Humanitärer Korridor für morgen in Mariupol geplant

Neue Forderungen aus Moskau zu Gaszahlungen

Moskau: Im Gasstreit mit dem Westen zeigt sich Russlands Präsident Putin unversöhnlich: Laut einem Dekret müssen westliche Staaten bereits von morgen an Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen. Das Geld für Gaslieferungen könne dann weiter in Euro oder Dollar auf diese Konten eingezahlt werden. Die Gazprombank konvertiert es demnach in Rubel und überweist den Betrag in der russischen Währung an Gazprom. Beobachter sehen Putins Ankündigung als Versuch, den Rubel zu stützen, der zuletzt stark an Wert verloren hatte. Bundeskanzler Scholz verwies erneut auf die bestehenden Verträge. Darin seien Zahlungen meist in Euro und manchmal in Dollar festgehalten. Von deutschen Großkunden russischen Gases, wie zum Beispiel RWE, gibt es bislang keine Stellungnahme zu der Erklärung des Kreml-Chefs.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.03.2022 23:00 Uhr