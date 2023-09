Human Rights Watch wertet Umgang mit Frauen in Afghanistan als Verbrechen gegen die Menschlichkeit

New York: Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" wertet den Umgang der Taliban mit Frauen und Mädchen in Afghanistan als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Seit der Machtübernahme vor zwei Jahren hätten die Taliban Gesetze und politische Maßnahmen eingeführt, die Frauen und Mädchen ihre Grundrechte verweigerten, heißt es in einem Bericht. Damit hätten sie kaum noch Chancen auf Bildung und Einkommen, sie seien praktisch aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. "Human Rights Watch" fordert deshalb Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 09:00 Uhr