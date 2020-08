Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Silverstone: Nico Hülkenberg kehrt in die Formel 1 zurück. Das bestätigte er dem Fernsehsender RTL. Hülkenberg übernimmt beim Rennen in Großbritannien das Cockpit von Sergio Perez beim Team Racing Point. Der Mexikaner war gestern positiv auf das Coronavirus getestet worden und hat sich in Quarantäne begeben. Eine offizielle Bestätigung des Teams steht noch aus. Hülkenberg fuhr seit 2010 in der Formel 1, hatte für diese Saison aber keinen Vertrag mehr bekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 12:00 Uhr