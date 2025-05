Hübner wird Nagelsmann-Assistent beim DFB

Frankfurt am Main: Neuer Assistent von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann wird der frühere Profi Benjamin Hübner. Er tritt damit die Nachfolge von Sandro Wagner an. Wie der DFB mitteilte, wird Hübner nach dem Final Four der Nations League zur Nationalmannschaft stoßen und ab 1. Juli den Trainerstab verstärken. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft zunächst über drei Jahre. Hübner war zuletzt Assistenztrainer des Bundesligisten TSG Hoffenheim.

