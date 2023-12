Hubschrauber von Bundespolizei und Marine im Hochwasser-Einsatz

Hannover: Hubschrauber von Bundespolizei und Marine helfen beim Hochwasser-Einsatz in Niedersachsen. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr bringen sie besonders große Sandsäcke zu einem Deich in der Nähe von Oldenburg. Die Landesregierung in Hannover hat auch die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Von dort ist aber noch keine Unterstützung gekommen. Insgesamt sorgt das Hochwasser in Niedersachsen an vielen Orten weiter für hohe Pegelstände und eine angespannte Lage. Davon könnte bis morgen Abend auch Bremen betroffen sein. Die Feuerwehr gab eine Warnung für einige Stadtteile heraus. Der Serengeti-Tierpark in Hodenhagen bereitet sich auf weitere Evakuierungen vor. Weite Teile des Geländes sind überflutet. Das Haus der Antilopen und Giraffen ist von Wasser umschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 17:00 Uhr