Hubschrauber in Australien stürzt auf Hoteldach

Cairns: In der nordaustralischen Stadt ist ein Hubschrauber abgestürzt und auf das Dach eines Hotels gekracht. Der Pilot sei bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Polizei des Bundesstaates Queensland mit. Teile des Hotels gingen nach dem Aufprall in Flammen auf. Rund 400 Menschen wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert. Zwei ältere Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Hubschrauber-Flug war offenbar nicht genehmigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 09:00 Uhr