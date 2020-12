Hubschrauber der Bergrettung in französischen Alpen abgestürzt

Nachrichtenarchiv - 09.12.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In den französischen Alpen sind beim Absturz eines Hubschraubers fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben überlebte nur der Pilot mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die Rettung und Bergung gestaltete sich wegen schlechten Wetters in der Region Savoyen sehr schwierig. Die Unglücksursache ist noch unklar, an Bord des Helikopters waren neben dem Piloten fünf Mitarbeiter der Bergrettung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 08:00 Uhr