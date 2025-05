Hubig will stärker gegen häusliche Gewalt vorgehen

Berlin: Bundesjustizministerin Hubig will stärker gegen häusliche Gewalt vorgehen. Deren Ausmaß in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Aus ihrer Sicht sollten unter anderem Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen. Außerdem will Hubig erreichen, dass Anti-Gewalt-Kurse verordnet werden können. Darüber hinaus sollten Familiengerichte häusliche Gewalt berücksichtigen, wenn es um Sorgerechts-Entscheidungen geht. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will die Justizministerin noch in diesem Jahr einbringen. 2023 wurden in Deutschland mehr als 256.000 Opfer häuslicher Gewalt registriert; das entspricht einem Anstieg um fast 20 Prozent binnen fünf Jahren.

