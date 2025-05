Hubig verspricht mehr Schutz vor Gewalt

Die neue Bundesjustizministerin kündigte im Bundestag eine Reihe von Reformen an. So sollen nach dem Willen der schwarz-roten Koalition künftig etwa elektronische Fußfesseln nach dem spanischen Modell erlaubt sein. Befindet sich ein Täter mit Fußfessel in der Nähe seines Opfers, wird bei der Polizei Alarm ausgelöst - das Opfer erhält einen Warnhinweis.

