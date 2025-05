Hubig kündigt besseren Schutz vor häuslicher Gewalt an

Berlin: Bundesjustizministerin Hubig will Frauen besser vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Der "Rheinischen Post" sagte die SPD-Politikerin, das Ausmaß häuslicher Gewalt sei erschreckend, und meist seien Frauen die Opfer. Noch in diesem Jahr will Hubig einen Gesetz auf den Weg bringen, das es Gerichten erlaubt, elektronische Fußfesseln anzuordnen. Damit sollen Täter überwacht und Opfer gewarnt werden. Außerdem will Hubig, dass häusliche Gewalt zwingend eine Rolle bei Sorgerechtsentscheidungen spielt. Die Ministerin sagte, es könne nicht sein, dass ein gewalttätiger Ex-Partner das Sorgerecht oder ein Umgangsrecht zugesprochen bekomme.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 13:00 Uhr