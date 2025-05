Hubertz will Bauverfahren stark beschleunigen

Berlin: Bundesbauministerin Hubertz will das Bauen deutlich beschleunigen und fordert ein Umdenken beim Umweltschutz. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte die SPD-Politikerin, wo gebaut werden solle, müsse es einfach schneller gehen. Aktuell dauere es in einer durchschnittlichen Stadt etwa fünf Jahre, bis ein Bebauungsplan vorliege. Diese Zeitspanne wolle man auf zwei Monate verkürzen, so Hubertz. Praktisch gebe man den Kommunen eine Brechstange in die Hand. Umweltschutz müsse mitgedacht werden, aber nicht jeder Vogel dürfe ein Wohngebiet blockieren, betonte die Ministerin. Es gehe bei den Plänen aber nicht nur um Neubau, sondern auch um Nachverdichtung und Aufstockung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2025 03:00 Uhr