Huawei-Manager soll Münchner Mitarbeiter mit Industriespionage beauftragt haben

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ein Entwicklerteam des Huawei-Forschungszentrums in der Landeshauptstadt hat schwere Vorwürfe gegen den chinesischen Konzern erhoben. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf einen ihr vorliegenden Schriftverkehr. Demnach sollen die IT-Spezialisten mit Industriespionage beauftragt worden sein. Offenbar könnte der Auftrag direkt aus dem Huawei-Hauptquartier in China gekommen sein. Der Zeitung zufolge wehrten sich die Teammitglieder gegen den Auftrag und mussten in der Folge berufliche Nachteile hinnehmen. Huawei Deutschland wies die Vorwürfe auf Anfrage der "Welt am Sonntag" zurück: Eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte habe nie stattgefunden und sei auch nie beabsichtigt gewesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2020 12:00 Uhr