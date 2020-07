HSV und Trainer Dieter Hecking beenden Zusammenarbeit

Merkel dankt älteren Menschen für Verhalten in der Corona-Krise

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat den Menschen in Deutschland für ihr geduldiges Ertragen aller Einschränkungen durch das Corona-Virus gedankt. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast sagte sie, man habe bis jetzt im Großen und Ganzen alles richtiggemacht. Merkel richtete einen besonderen Dank an die älteren und alten Menschen, die allein in ihren Wohnungen leben oder in Alten- und Pflegeheimen. Deren Alltag sei durch die Einschränkungen oft noch schwieriger und einsamer geworden. Trotz all dieser Härten habe sie bei vielen Älteren nicht Zorn, sondern häufig Verständnis für die ganzen Maßnahmen gefunden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 11:15 Uhr