HSV und Kiel trennen sich 1:1, Dortmund empfängt in Champions League FC Sevilla

Zum Fußball: In der 2. Liga ist der 24. Spieltag mit der Partie Hamburger SV gegen Holstein Kiel zu Ende gegangen. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 1:1. Ein Punkt reicht dem HSV jedoch, um an der Spielvereinigung Greuther Fürth wegen des besseren Torverhätlnisses auf den dritten Tabellenplatz vorbeizuziehen. Am Abend beginnen die Rückspiele des Achtelfinals der Champions League mit den Partien Juventus gegen Porto sowie Dortmund gegen Sevilla. Das Hinspiel in Spanien hatte der BVB mit 3 zu 2 gewonnen, heute sind die Spanier zu Gast im Westfalenstadion.

