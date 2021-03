HSV und Kiel trennen sich 1:1

Laschet will nach Maskenskandal durchgreifen

Berlin: Der CDU-Vorsitzende Laschet hat ein gründliches Aufräumen nach dem Maskenskandal der Unionsabgeordneten Löbel und Nüßlein angekündigt. In den ARD-Tagesthemen sagte Laschet, er werde jetzt durchgreifen. Laschet sprach von einer Raffke-Mentalität, die gegen jeden Anstand sei. Der von Unions-Fraktionschef Brinkhaus vorgeschlagene Verhaltenskodex sei der richtige Weg. Diese Regeln gingen weit über das hinaus, was der Bundestag vorschreibe, so Laschet. Brinkhaus hatte angeregt, bezahlte Beratungs- oder Vermittlungstätigkeiten zu verbieten, wenn ein Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet in der Fraktion besteht. Der CSU-Abgeordnete Nüßlein und sein CDU-Kollege Löbel hatten bekannt gegeben, dass sie ihre Partei verlassen. Löbel gibt sein Bundestagsmandat zurück, Nüßlein will fraktionsloser Abgeordneter bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 23:15 Uhr