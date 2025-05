HSV steigt in die Bundesliga auf - Kiel und Bochum steigen ab

Hamburg: Fußball-Zweitligist Hamburger SV kehrt zurück in die erste Liga. Der HSV schlug am Abend Absteiger Ulm mit 6:1 und ist damit nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze zu verdrängen. Kiel und Bochum steigen aus der Bundesliga ab. Am vorletzten Spieltag verloren beide Vereine ihre Heimspiele und können die Relegation nicht mehr erreichen. Außerdem spielten: Union Berlin - Heidenheim 0:3 und Bremen - Leipzig 0:0. Der FC Bayern hat das Abendspiel gegen Mönchengladbach 2:0 gewonnen. Es war das letzte Heimspiel von Thomas Müller für die Münchner. Anschließend bekam die Mannschaft die Meisterschale überreicht.

