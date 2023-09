HSV gewinnt Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga

Zum Sport: In der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV das Topspiel gegen Düsseldorf mit 1:0 gewonnen. Die Hamburger eroberten sich damit - zumindest bis morgen - die Tabellenführung zurück. Bei Schalke dauert die Talfahrt auch nach der Trennung von Trainer Reis an. Die Mannschaft unterlag 1:3 in Paderborn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 21:00 Uhr