HSV gewinnt in Karlsruhe 2:1

Nachrichtenarchiv - 22.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: In der zweiten Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV zum Abschluss des 13. Spieltags einen Auswärtssieg gefeiert. Die Hamburger gewannen beim Karlsruher SC 2:1. Der HSV rückt damit auf den zweiten Tabellenrang vor und verdrängt Fürth auf Platz drei. Am Abend geht der DFB-Pokal in die zweite Runde. Unter anderem empfängt der FC Augsburg RB Leipzig. Die Spielvereinigung Greuther Fürth ist zu Gast bei 1899 Hoffenheim.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 06:00 Uhr