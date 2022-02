HSV gewinnt in Darmstadt 5:0

Das Wetter: Regen und Schnee, sehr windig; +4 bis -1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht regnerisches und sehr windig. In Hochlagen des Bayerischen Waldes und auf Alpengipfeln warnt der Deutsche Wetterdienst vor orkanartigen und Orkanböen. In der zweiten Nachthälfte mitunter Schnee bis in tiefe Lagen. Temperaturrückgang auf +4 bis -1 Grad. Morgen weiter windig und gebietsweise Schnee oder Regen. Von Dienstag an Wetterberuhigung und besonders im Süden zunehmend freundlich. 3 bis 10 Grad, in den Nächten +5 bis -4 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.02.2022 17:00 Uhr