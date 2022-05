HSV gewinnt Hinspiel der Relegation in Berlin mit 1:0

Westliche Hilfen für Ukraine Investitionen in "eigene Sicherheit"

Kiew: Der ukrainische Präsident Selensky hat die jüngsten Militärhilfen der westlichen Länder als Investition in deren eigene Sicherheit bezeichnet. In seiner nächtlichen Videoansprache sagte er, der Schutz der Ukraine bedeute für die Staaten einen eigenen Schutz vor neuen Kriegen und Krisen, die Russland auslösen kann. Selensky betonte, dass sein Land wegen der russischen Offensive im Osten jede Unterstützung brauche. In Königswinter bei Bonn gehen derweil die Beratungen der G7-Finanzminister über Finanzhilfen für die Ukraine weiter. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schlug vor, künftige Wiederaufbauhilfen an Reformen zu koppeln. Im ZDF führte sie als Beispiel Maßnahmen gegen die Korruption oder für den Aufbau der Rechtsstaatlichkeit an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2022 07:00 Uhr