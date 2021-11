Hotspotregeln betreffen jetzt auch den Landkreis Deggendorf

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Seit heute gilt auch der Landkreis Deggendorf als bayerischer Corona-Hotspot. Die Sieben-Tage-Inzidenz hatte hier gestern die 1000er Marke überschritten. Damit ist das öffentliche Leben in mittlerweile elf Landkreisen und in der Stadt Rosenheim heruntergefahren. Gastronomie, Beherbergungsbetriebe oder auch Sportstätten aller Art sind geschlossen. Weil die Intensivstationen in Bayern überlastet sind, werden Corona-Patienten in andere Bundesländer verlegt. Ein Sanitäts-Airbus der Bundeswehr hat bereits sechs Kranke vom Flughafen Memmingen nach Münster geflogen. Außerdem sind zwei Patienten aus Straubing und Erding mit Intensivtransportwagen nach Hessen gefahren worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 13:00 Uhr