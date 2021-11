Hotspotregeln betreffen jetzt auch den Landkreis Deggendorf

Deutschland fehlen mindestens 35.000 Pflege-Fachkräfte

Berlin: In Deutschland fehlen offenbar mindestens 35-Tausend Fachkräfte in der Pflege. Das zeigen neue Berechnungen, die das Bundeswirtschaftsministerium beim Institut der deutschen Wirtschaft in Auftrag gegeben hatte und die der "Welt am Sonntag" vorliegen. In keinem anderen Beruf seien die Engpässe so groß, wie bei der Kranken- und Altenpflege, so der Bericht. In den vergangenen zehn Jahren sank die Zahl der offenen Stellen demnach um knapp 40 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 10:00 Uhr