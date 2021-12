Hotspot-Regeln fallen überall in Bayern weg

Nachrichtenarchiv - 13.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Freyung: In Bayern gelten von morgen an nirgends mehr die verschärften Regeln für Corona-Hotspots. Die Landkreise Freyung-Grafenau und Weilhem-Schongau haben angekündigt, dass die Einschränkungen heute enden. Das heißt, dass Gaststätten, Sport- und Kultureinrichtungen auch dort morgen wieder öffnen dürfen. Wie im Rest der Freistaats gilt in der Gastronomie die 2G-Regel, für Sport- und Kulturstätten ist zusätzlich zum Impf-oder Genesenen-Nachweis ein aktueller Test erforderlich. Der Teil-Lockdown galt für alle Landkreise, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über tausend lag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2021 15:00 Uhr