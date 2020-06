Hotels in Bayern dürfen ihre Wellnessbereiche wieder öffnen

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Hotels in Bayern dürfen offenbar ihre Wellnessbereiche wieder öffnen. Das hat der BR nach einem Treffen des Koalitionsausschusses von CSU und Freien Wählern am späten Abend erfahren. Dampfbäder sollen von dieser Lockerung aber ausgeschlossen bleiben. Außerdem will der Freistaat künftig wieder Busreisen zulassen. Die Gastronomie soll künftig wieder länger öffnen dürfen als bis 22 Uhr. Und in Läden sollen statt 20 Quadratmeter pro Kunde künftig 10 Quadratmeter reichen. Am Vormittag kommt das Kabinett in München zusammen, um die Lockerungen offiziell zu beschließen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2020 03:00 Uhr