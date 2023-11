Hotel- und Gaststättenverband kritisiert höhere Mehrwertsteuer

München: Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband kritisiert die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie. Verbandspräsidentin Inselkammer erklärte, es müsse mit steigenden Preisen, sinkenden Umsätzen und einem Verlust an Arbeitsplätzen und Lebensqualität gerechnet werden. Wirtschaftsexperten begrüßten hingegen die Entscheidung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung bezeichnete den reduzierten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent als eine - Zitat - "sehr teure Vergünstigung", die besonders Wohlhabenden zugute komme. Nach ARD-Informationen hat die Bundesregierung entschieden, dass der in der Corona-Krise gesenkte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie ab Januar wieder auf 19 Prozent steigen soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2023 13:00 Uhr