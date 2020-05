Hotel-und Gaststättenbetriebe setzen Proteste gegen Beschränkungen fort

Uni-Kliniken untersuchen Dunkelziffer im Landkreis Tirschenreuth

Regensburg: Der Landkreis Tirschenreuth ist von der Ausbreitung des Coronavirus besonders stark betroffen. Dehalb wollen die Universitätskliniken Regensburg und Erlangen in einer gemeinsamen Studie die Dunkelziffer der Infektionen bestimmen. Wissenschaftsminister Sibler stellt das Projekt zusammen mit den beteiligten Forschern heute an der Uniklinik in Regensburg vor. Im Landkreis Tirschenreuth gibt es - verglichen mit der Einwohnerzahl - eine besonders hohe Zahl an Corona-Infizierten. Das Landesamt für Gesundheit meldete gestern, dass es bisher 1.541 pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Zum Vergleich: In München waren es 411 Infizierte, in Nürnberg 190.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 06:00 Uhr